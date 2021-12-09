На пожаре в Ершовском районе погиб молодой мужчина

Фто: СУ СК по Саратовской области

На пожаре в Ершовском районе Саратовской области погиб 28-летний молодой человек, следователи СУ СК региона проводят проверку.

Пожар случился сегодня утром, 9 декабря, в селе Новая Краснянка. Загорелся частный дом, где проживал 28-летний молодой человек. После тушения пожарные нашли на полу жилой комнаты его обгоревшее тело.

Следователи полагают, что молодой человек погиб из-за непотушенной сигареты. По результатам проверки будет принято решение.

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