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Происшествия9 декабря 2021 8:37

Под Саратовом полностью сгорел старый «Пазик»

Пожар в поселке Красный Октябрь
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 9 декабря, в поселке Красный Октябрь сод Саратовом сгорел старый автобус «Пазик», об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о пожаре поступило в 7,44. Горел автобус ПАЗ-3205. На тушение выезжали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания еще устанавливается.

Автобус сгорел полностью, площадь пожара составила 21 квадратных метра.

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