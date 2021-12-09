Под Саратовом полностью сгорел старый «Пазик»

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 9 декабря, в поселке Красный Октябрь сод Саратовом сгорел старый автобус «Пазик», об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о пожаре поступило в 7,44. Горел автобус ПАЗ-3205. На тушение выезжали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания еще устанавливается.

Автобус сгорел полностью, площадь пожара составила 21 квадратных метра.

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