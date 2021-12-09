Панков назвал инфраструктуру ключевым условием для экономического роста саратовских сел

Сегодня, 9 декабря, депутат Государственной думы от ЕР Николай Панков высказался в своём Telegram-канале «Пара слов» о необходимости развития сёл Саратовской области. Политик отметил, что ключевым условием для экономического роста является хорошая инфраструктура.

- Ремонт внутрипоселковых дорог – одна из главных проблем, которые жители поднимают на встречах. Помогал решить вопрос с отдельными участками. Но нужно решать проблему масштабно. И в этом поможет финансирование, которое будет выделено в будущем году – по 3 тыс. руб. на человека. Средства для каждого села будут рассчитаны исходя из количества жителей...

...Главное, чтобы данные по количеству жителей всех сёл были точными, а не опирались на данные прошлой переписи населения. Только при этом условии сёла получат средства в полном объеме. И смогут привести дороги в порядок, - пишет Панков.

Парламентарий заявил о том, что необходимо создать в областной думе рабочую группу для проработки обозначенного вопроса. В понедельник политик проведет совещание по этому поводу.

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