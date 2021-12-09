На новогодние праздники саратовцы будут отдыхать 10 дней

На Новый год саратовцы будут отдыхать 10 дней. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщило региональное министерство труда и соцзащиты.

Выходными станут дни с 31 декабря по 9 января. Четверг, 30 декабря, станет последним рабочим днем. Выйти на работу нужно будет в понедельник, 10 января.

В минтруде напомнили о порядке оплаты работы в выходные:

- Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни согласно Трудовому кодексу РФ производится не менее чем в двойном размере:

– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;

– работникам, труд которых оплачивается по дневным (часовым) тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки;

– работникам, получающим оклад, - не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.

По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или праздничное нерабочее время. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Данные нормы являются обязательным минимумом.

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