В Саратовской области еще у 501 человека подтвердили коронавирус

Сегодня, 9 декабря, в Саратовской области подтвержден 501 новый случай коронавируса. В региональном минздраве отметили, что за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе уменьшилась на 538 случаев. Всего COVID-19 заразились уже 125 114 жителей региона.

Выздоровели с начала эпидемии 108 538 человек, за сутки — 618.

В Саратове зафиксировано 229 новых случаев, в Энгельсском районе — 51, в Балаковском прибавилось 30 зараженных, в Балашовском — 25, в Пугачевском заразились еще 15 человек, в Петровском — 11, в Вольском, Ртищевском и Ершовском прибавилось по 10 инфицированных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 19;

- 7-14 лет – 21;

- 15-19 лет – 25;

- 20-29 лет – 31;

- 30-39 лет – 70;

- 40-49 лет – 82;

- 50-59 лет – 87;

- старше 60 – 166.

С пневмонией поступили 87 зараженных, с признаками простуды — 414.

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