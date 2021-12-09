Медведя хотят забрать из "семьи"

У семьи из Саратовской области забирают медвежонка Машу, которая уже успела стать звездой TikTok.

Как пишет канал manya_bear в Инстаграм, Машу забирают, ссылаясь на закон от 1 января 2020 года, о запрете содержания диких животных в домашних условиях. При этом владельцы медведя сообщают, что соблюдали все формальности: Маша «прописана» не у них дома, а на соседнем нежилом участке.

- Сегодня к нам приехали из Росприроднадзора и сказали, что фонд «Спасите меня» уже четыре месяца закидывает их жалобами. Дело под особым контролем и медведь подлежит изъятию, - пишет заводчик, - Ощущения, словно у нас забирают ребёнка органы опеки. В детском доме хоть и будет крыша над головой и еда, но это никогда не сравнится с любящей семьей и настоящим домом..., - пишет саратовец.

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