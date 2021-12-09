В районе Техстекло в Саратове «Лада Х-ray» сбила пенсионера

Сегодня утром, 9 декабря, в микрорайоне Техстекло в Саратове «Лада Х-ray» сбила пенсионера, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, авария случилась в 7:00 в районе пересечения улиц Ломоносова и 2-я Прокатная. Водитель автомобиля «Лада Х-ray» сбил 66-летнего мужчину.

Пострадавший доставлен в больницу.

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