Жителя Владивостока посадили на 11 лет за убийство саратовца

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вынесен приговор 43-летнему, ранее судимому жителю Владивостока, убившему жителя Саратовской области. Виновника посадили на 11 лет, о чем сообщает СУ СК региона.

В июне 2021 года приехавший в Саратов житель Владивостока нашел в сети объявление о наборе строителей для работы в Калининске и устроился на эту вакансию. Вечером 55-летний бригадир проводил его в съёмную квартиру для временного проживания. Мужчины еще немного поговорили там, когда саратовец увидел в телефоне сообщение о том, что его новый работник находится в розыске. Он сообщил об этом гостю из Владивостока и признался, что пойдет в полицию.

Испугавшись разоблачения, злоумышленник схватил нож и убил саратовца. Затем он забрал у погибшего шесть тысяч рублей, мобильный телефон стоимостью 9487 рублей и ключи от автомобиля Mitsubishi Pajero. Тело погибшего 2 июля 2021 года обнаружил хозяин квартиры.

Убийца из Владивостока тем временем успел доехать до Хвалынска. Там он снял с карт своей жертвы 63 тысячи рублей, после чего покинул Саратовскую область. Задержать его удалось только в Воронеже.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его осудили на 11 лет строгого режима.

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