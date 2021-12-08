Депутат ЛДПР рассказал о двойных стандартах саратовских коммунистов

Сегодня, 8 декабря, депутат от ЛПДР Станислав Денисенко рассказал о том, что представители КПРФ используют двойные стандарты при работе в Саратовской областной думе. Об этом парламентарий заявил во время обсуждения вопроса по сокращению судебных участков мировых судей.

- Наши оппоненты используют двойные стандарты, когда мы говорим, что сокращать чудовищный аппарат нужно с себя. Мы предложили законопроект, по которому можно в следующем созыве сократить число депутатов с 45 до 40 и сэкономить средства из бюджета, - рассказал парламентарий.

Представители же КПРФ не одобрили предложение фракции ЛДПР.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.