На Чернышевского 20-летняя девушка пострадала в аварии

Сегодня вечером, 8 декабря, в Заводском районе Саратова девушка пострадала в аварии, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, ДТП случилось в 17:15 около дома № 12 на Чернышевского. Ford столкнулся с «десяткой».

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка отечественного автомобиля. С травмами она попала в больницу.

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