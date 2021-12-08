Авария на проспекте 50 лет Октября вызвала огромную пробку

Фото: Александр Бухаров

Сегодня вечером, 8 декабря, на проспекте 50 лет Октября произошла авария, из-за которой движение затруднено даже больше, чем обычно. Горожане делятся недовольством в социальных сетях.

- Если решили ехать по 50 лет Октября, то в обе стороны пробка из-за аварии! – предупреждает Александр Бухаров в группе «Типичный Саратов» ВКонтакте.

- Ехал от Навигатора до Украинской полтора часа! Лучше бы бросил машину и прошёлся пешком, - возмущается другой комментатор. По словам свидетелей, в ДТП участвовал автобус.

На Яндекс.Карты видно, что авария произошла в районе пересечения проспекта 50 лет Октября, улиц Тракторной и Украинской.

Пробки до сих пор не кончились

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