В Саратове обещают сильный ветер
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Завтра, 9 декабря, на Саратов обрушится сильный ветер. Жителей региона предупредили о связанных с этим опасностях.
В некоторых районах области ожидается усиление ветра, его порывы достигнут скорости 15 м/с. Местами регион по-прежнему накрывает туман: он окутывает Саратов, Красный Кут и Горный.
На дорогах региона возможен гололед, особенно сильный он в северных районах.
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