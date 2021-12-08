В Аткарске спасли застрявшего в трубе котенка

Котенку помогли сотрудники облспаса
Фото: Саратовская областная служба спасения
Сегодня, 8 декабря, в Аткарске Саратовской области спасли котенка. Подробности сообщили в региональной службе спасения.
В 14:40 у дома №41 на Революционной кот упал в колодец и застрял в трубе.
- Прибывшие на место спасатели извлекли кота из колодца, он не пострадал, - рассказали в пресс-службе.
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