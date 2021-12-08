В трех районах Саратовской области сняли карантин по гриппу птиц, о чем сообщает Управление ветеринарии при Правительстве.
Со 2 ноября отменен карантин в Семеновском МО Федоровского района;
С 12 ноября и 19 ноября сняты ограничения в Рукопольском МО Краснопартизанского района. Там было два очага.
с 2 декабря прекратился карантин на территории Верхазовского МО в Дергачевском районе.
В этих населенных пунктах вакцинировали 15 907 птиц. Однако в течение 90 дней со дня отмены карантина сохраняется запрет на вывоз птиц и инкубационного яйца из очага.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.