В трех районах Саратовской области сняли карантин по гриппу птиц, о чем сообщает Управление ветеринарии при Правительстве.

Со 2 ноября отменен карантин в Семеновском МО Федоровского района;

С 12 ноября и 19 ноября сняты ограничения в Рукопольском МО Краснопартизанского района. Там было два очага.

с 2 декабря прекратился карантин на территории Верхазовского МО в Дергачевском районе.

В этих населенных пунктах вакцинировали 15 907 птиц. Однако в течение 90 дней со дня отмены карантина сохраняется запрет на вывоз птиц и инкубационного яйца из очага.

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