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Общество8 декабря 2021 9:46

В Кировском районе Саратова прокурором стала Анжелика Романова

Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Анжелика Романова

Анжелика Романова

В Саратове назначили прокурора Кировского района. Им стала советник юстиции Анжелика Романова. Приказ вчера, 7 декабря, подписал генпрокурор Игорь Краснов.

44-летняя Романова имеет высшее юридическое образование, воспитывает сына.

В прокуратуре женщина работает с мая 1999 года. Романова в том числе была следователем прокуратуры, помощником прокурора, зампрокурора, замначальника отдела по исполнению законом о несовершеннолетних и молодежи.

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