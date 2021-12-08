В Саратове СУ СКР расследует пять уголовных дел о махинациях властей с землей

Вчера, 7 декабря, на пресс-конференции СУ СК Саратовской области обсудили уголовные дела о махинациях чиновников облцентра с землёй. Процессуальное решение предполагают вынести в первом квартале следующего года.

- С нашей точки зрения указанные дела имеют судебную перспективу. Мы планируем определить обвиняемого, а после направить уголовные дела в прокуратуру для обвинительного заключения, - заявил начальник следственного отдела по городу Саратову Дмитрий Соколов.

Правоохранитель уточнил, что в последний раз в суд направили дело о ремонте на частной территории у ТЦ «Детский мир». Обвинение по нему предъявили бывшему председателю дорожного комитета мэрии Геннадию Свиридову.

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