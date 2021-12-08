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Общество8 декабря 2021 2:38

Густой туман окутал Саратов

Наталия Калинина
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Сегодня, 8 декабря, в Саратове стоит густой туман, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе нуля. Улицы весь день затянуты густым туманом. На небе значительная облачность, около 12 пойдет легкий дождь. Дует небольшой юго-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 9 м/с.

В Саратовской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует юго-восточный, отдельные его порывы достигают 14 м/с. Температура колеблется от -1 до +4 градусов.

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