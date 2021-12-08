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Происшествия8 декабря 2021 2:51

После пожара в Ленинском районе обнаружено обгоревшее тело 54-летнего мужчины

Причиной трагедии стала непотушенная сигарета
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 7 декабря, на пожаре в Ленинском районе Саратова погиб 54-летний мужчина, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:53. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома по адресу Измайлов, 13. Площадь пожара составила семь квадратных метров. На тушение выезжали пять экипажей. После тушения на кухне нашли обгоревшее тело 54-летнего хозяина квартиры.

Очаг возгорания располагался на кухне. По предварительной версии, причиной трагедии стала непотушенная сигарета. Сейчас следователи проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

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