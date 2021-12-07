В Саратовской области сократили 1 355 коронавирусных коек

В Саратовской области, в связи со снижением заболеваемости, сократили 1 355 коронавирусных коек. Об этом сообщил Валерий Радаев в рамках очередного координационного совета.

По словам губернатора, последние шесть дней из больниц выписывают пациентов больше, чем выявляют. Большинство зараженных коронавирусом саратовцев перешли на амбулаторное лечение.

За последние две недели освободились 1 355 коек, которые вернулись к обычной работе.

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