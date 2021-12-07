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Общество7 декабря 2021 9:24

В Саратовской области определили подрядчиков для ремонта дорог в 2022 году

Прошел электронный аукцион на 29 участков
Наталия Калинина
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В Саратовской области определили подрядчиков для ремонта дорог в 2022 году, прошел электронный аукцион на 29 участков.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в следующем году выполнением работ займутся фирма ООО «НГ Групп» и ООО «Трасса». Первая компания будет восстанавливать дорожное покрытие на 20 участках, а вторая отремонтирует девять дорог.

Часть участков включены в список на основе обращений саратовцев

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