Жители Солнечного водят детей в садик по самодельному мосту

Путь до садика нелегкий..
Жители поселка Солнечный в Саратове водят детей в садик по самодельному мосту. Сегодня, 6 декабря, горожанин пожаловался на эту ситуацию в социальной сети.
Как пишет пользователь в группе «Солнечный Саратов», дорога к детскому саду № 202, который расположен по адресу пр. Строителей, 36 проходит через настоящее «болото». Горожанам пришлось соорудить из деревянных поддонов мостик, чтобы добираться до места.
Администрация Ленинского района прокомментировала ситуацию.
- Сейчас разрабатывается программа по благоустройству дворовых территорий в Саратове. Предложения принимаются на электронную почту dvorysaratova@yandex.ru с указанием района. Адресный перечень дворовых территорий и объемы работ будут формироваться с учётом потребностей жителей. Дополнительную консультацию можно получить в комитете по ЖКХ (тел. 26-47-91), - пишут чиновники.
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