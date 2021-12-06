За 11 месяцев 2021 года в Саратовской области родились 6 489 вторых детей. Всего с начала года на свет появились 16 067 маленьких саратовцев. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Правительства области.

На 8707 мальчиков в регионе приходятся 8260 новорожденных девочек. Больше всего малышей появились в июле (1709 малышей), марте (1701 ребёнок) и сентябре (1700 детей). Всего за 11 месяцев текущего года отделы ЗАГСа зарегистрировали 87 392 актов гражданского состояния.

Интересно отметить, что 4 252 ребёнка стали в своих семьях третьим, четвертый, и даже девятым. 6 489 малышей стали вторыми в семье.

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