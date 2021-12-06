Сегодня, 6 декабря, десятки домов в Саратове остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».
Работы ведутся на Астраханской. С 9:00 до 17:00 без горячей воды и отопления остались следующие адреса:
5-й проезд Первомайского поселка, 6/16
5-й проезд Первомайского поселка, 18/30
7-й проезд Первомайского поселка, 19/31
ул. 2-я Садовая, 39/53
ул. 2-я Садовая, 55
ул. Астраханская, 10/20
ул. Астраханская, 22/36
ул. Астраханская, 38
Астраханская, 40
Саратовская городская клиническая больница №1 ул. 2 Садовая, 39/53.
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