Сегодня, 6 декабря, десятки домов в Саратове остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

Работы ведутся на Астраханской. С 9:00 до 17:00 без горячей воды и отопления остались следующие адреса:

5-й проезд Первомайского поселка, 6/16

5-й проезд Первомайского поселка, 18/30

7-й проезд Первомайского поселка, 19/31

ул. 2-я Садовая, 39/53

ул. 2-я Садовая, 55

ул. Астраханская, 10/20

ул. Астраханская, 22/36

ул. Астраханская, 38

Астраханская, 40

Саратовская городская клиническая больница №1 ул. 2 Садовая, 39/53.

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