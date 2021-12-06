В Балаковском районе произошла авария на газопроводе

В Балаковском районе из-за аварии на линии магистрального газопровода без газа остались три села, об этом сообщает администрация муниципалитета.

Авария была зафиксирована в 10:54. Без газа остались жители сел Николевский, Старая Медынка и Хлебновка. Всего ЧП затронуло 308 жителей муниципалитета.

Как пояснили в единой диспетчерской службе, произошла утечка газа на магистральном газопроводе. Устранением аварии заняты 17 человек, задействованы три единицы техники. В течение дня подачу газа планируют восстановить.

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