На этой неделе в Саратове на зиму перекроют 67 участков дорог

На этой неделе в Саратове введут временные ограничения остановки и парковки. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает МБУ «Дорстрой».
Дорожные знаки устанавливают ежегодно в местах, где автомобили систематически мешают проезду спецтранспорта и очистке города от снега. С 10 декабря до 1 апреля будет ограничена остановка и стоянка на 67 участках:
Остановка и стоянка:
- проспект Энтузиастов от Барнаульской до Авиастроителей,
- Пономарева от проспекта Энтузиастов до Кавказского проезда,
- Чернышевского от 4-го Чернышевского проезда до Большой Садовой,
- Барнаульская от проспекта Энтузиастов до 5-го Динамовского проезда,
- Азина от Хомяковой доТульской,
- Крымская,
- Крымский проезд,
- проспект Энтузиастов от ЖК "Авиатор" до Крымской,
- Чернышевского от Большой Садовой до 3-го Солдатского проезда,
- Тульская от Химической до Фруктового проезда,
- Кавказская от Барнаульской до проспекта Энтузиастов.
Временный запрет стоянки по четным и нечетным числам:
- Радищева от Первомайской до Чернышевского,
- Московская от Радищева до Большой Затонской,
- Кутякова от Горького до Радишева,
- Лермонтова от Московской до Октябрьской,
- Мичурина от Челюскинцев до Соборной,
- Чернышевского от Радищева до Московской,
- Челюскинцев от Чернышевского до Радищева,
- Советская от Вольской до Горького,
- Вольская от Советской до Чернышевского,
- Рабочая от Рахова до Чапаева,
- Белоглинская от Чапаева до 53-й Стрелковой дивизии,
- Бахметьевская от Горького до Рахова,
- Чернышевского от Шелковичной до 2-й Садовой,
- Новоузенская от Хользунова до Серова,
- Шевченко от Рахова до Чапаева,
- Мичурина от Радищева до Рахова (правая сторона),
- проспект Строителей (дороги-дублеры) от Академика Антонова до НИИ-28,
- Тархова от Перспективной до Топольчанской,
- Тверская,
- Мира,
- 1-й Международный проезд,
- 2-й Международный проезд,
- Вишневый проезд,
- Деловой проезд,
- Щорса,
- Космодемьянской,
- 1-й проезд Панфилова,
- 2-й проезд Панфилова,
- 3-й проезд Панфилова,
- Уфимцева,
- Днепропетровская,
- Чайковского,
- Блинова,
- Академика Антонова (малая),
- Электронная,
- 2-я Электронная,
- Шехурдина.(малая дорога) от НИИ-28 до Трофимовского моста,
- Измайлова,
- Ломоносова,
- Загороднева.,
- Зеркальная,
- Кутякова,
- Посадского от Астраханской до Аткарской,
- Гоголя,
- Зарубина,
- Хвалынская от Большой Горной до Посадского,
- Посадского от Симбирской до Аткарской,
- Вольская,
- Горького,
- Чапаева,
- Рахова,
- Пугачева,
- Большая Горная,
- Ароновой,
- Осипова,
- Танкистов от Академика Навашина до Соколовой.
Ограничения не коснутся общественного транспорта, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб.
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