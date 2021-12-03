Саратов готовится к праздникам

Гостей саратовских турбаз обяжут предъявлять QR-коды или справки о медотводе. Ограничения на проведение массовых мероприятий на зиму не снимаются, об этом написал в своем Инстаграме Роман Грибов по итогам совещания о зимнем отдыхе в Саратовской области.

В подготовке «Новогодних ёлок» особое внимание уделят подвозу детей до места праздника.

В регионе также приняты меры по усилению контроля антитеррористической, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности населения в период праздничных дней.

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