На Саратов опустится густой туман

Туман в Саратове

Ночью и днём, 4 декабря, в некоторых районах Саратовской области ожидается густой туман, об этом сообщили в ГУ МЧС России.

Туман накроет все Правобережье, в том числе и в Саратов: здесь он будет особенно густым во второй половине дня.

Видимость упадет до 500 метров и менее. Ситуация осложняется тем, что на дорогах гололедица. В регионе объявлен желтый уровень опасности, горожан просят быть аккуратнее. Напомним, ранее саратовцев предупредили об усилении южного ветра, порывы которого достигнут 15-18 м/с.

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