Гидрометцентр Саратовской области: «Зима к нам пока что не торопится»

Замначальника саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде в регионе на предстоящие выходные.

- В принципе, существенных изменений в погоде не ожидается. Сохраняется режим так называемых «температурных качелей» – будут чередоваться оттепели с морозами, - кратко описала ситуацию синоптик.

В субботу ожидаются осадки, но будет тепло – и ночью и днём от нуля до 5 градусов выше. При прохождении с Запада на Восток атмосферного фронта в северных районах области усилится ветер – по мере его продвижения будут выпадать осадки (дождь и мокрый снег).

- Соответственно, по мере прохождения фронта, будет ухудшаться транспортная обстановка – и само дорожное покрытие покрывается льдом, становится скользким, и ухудшается видимость (до 500-1000 метров, временами – до 200), - предупредила Цветайло.

В воскресенье за фронтом придет похолодание, но осадков не будет. Ночью обещают от 2 до 7 градусов холода, днём – около нуля (от -1 до +2). Ветер переменных направлений – 2-7 метров в секунду.

- К понедельнику к региону подойдет ещё один атмосферный фронт, он будет двигаться с Юга на Север. Вслед за ним поступит теплая воздушная масса. Фронт будет смещаться медленно, поэтому воздух не успеет заметно прогреться. Ночью в понедельник – от нуля до 5 градусов ниже, днём – от -2 до +3. Повышение температур продолжится и в последующие дни. Зима к нам пока что не торопится, - поделилась синоптик.

В Саратове осадки также ожидаются в субботу и понедельник (дождь, мокрый снег). Этой ночью и завтра днём – от 2 до 4 тепла. В воскресенье: ночью – от 2 до 4 холода, днём – в районе нуля. В ночь на понедельник – ноль – -2°С, в первый день следующей недели днём – от 1 до 3 тепла.

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