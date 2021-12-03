Николай Панков обсудил будущее библиотек с жителями Вольского района

Николай Панков рассказал о спасенных библиотеках в Вольском районе. Сегодня, 3 декабря, он пишет об этом в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Хочу сообщить хорошую новость - библиотеки в Куликовке, Спасском, Николаевке, Богатом и Междуречье удалось сохранить. Жители заверили, что библиотеки им нужны. Я тоже считаю, что даже в самом небольшом селе у жителей должен быть доступ к книгам и периодическим изданиям. Особенно важно сохранить этот источник знаний для детей и молодежи, - пишет Николай Панков.

Вместе с тем парламентарий отметил, что необходимо эффективно организовать работу всех библиотек. Формат работы, книжный фонд и график Николай Панков обсудит с местными властями.

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