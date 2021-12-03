В Аткарском районе 60 свиней погибли на пожаре

Пожар на свиноферме

Вчера, 2 декабря, в Аткарском районе Саратовской области 60 свиней погибли на пожаре, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило в 22:10. Загорелась частная свиноферма на окраине села Ершовка. Очаг возгорания находился под крышей, площадь пожара составила 720 квадратных метров, о его причинах пока не сообщается.

На ферме в момент возгорания находились 60 свиней, возрастом от трех месяцев до трех лет. Все животные погибли. На месте ЧП работали два пожарных расчета.

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