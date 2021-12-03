Под Саратовом перевернулась фура

Авария в Саратовском районе
Сегодня, 3 декабря, в Саратовском районе перевернулась фура, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в 7:30 на 321 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». 37-летний водитель большегрузного автомобиля МАN не справился с управлением. Фура перевернулась и упала в кювет.
В результате аварии водитель грузовика получил травмы и отправился в больницу. Все обстоятельства выясняются сотрудниками ГИБДД.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.