Под Саратовом перевернулась фура

Авария в Саратовском районе

Сегодня, 3 декабря, в Саратовском районе перевернулась фура, об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 7:30 на 321 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». 37-летний водитель большегрузного автомобиля МАN не справился с управлением. Фура перевернулась и упала в кювет.

В результате аварии водитель грузовика получил травмы и отправился в больницу. Все обстоятельства выясняются сотрудниками ГИБДД.

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