Жителей Саратова предупредили о тумане и сильном ветре

В Саратове пасмурно
Завтра, 4 декабря, в Саратовской области будет туман и сильный ветер, об этом предупредили в ГУ МЧС региона.
На всей территории региона возможны порывы ветра до 18 м/с, а в Правобережье ожидается снег с дождем.
Также жителям региона не стоит забывать о тумане и гололедице, которые затрудняют передвижение по дорогам.
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