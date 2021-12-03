Валерий Радаев предложил назначить Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Валерий Радаев предложил облдуме кандидата на пост регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стала вице-президент Торгово-промышленной палаты области Полина Московская.

Ранее эта кандидатура была согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, также ее поддержали в Общественной палате Саратовской области и бизнес кругах региона, в том числе Торгово-промышленной палате Саратовской области.

Кандидатуру Полины Московской депутаты рассмотрят на ближайшем заседании комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий.

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