Валерий Радаев отметил роль Володина в развитии Саратовской области

Саратовская область отмечает 85-летие

На торжественном собрании в честь 85-летия Саратовской области губернатор Валерий Радаев предрек скорое возвращение Саратова в число ярких туристических лидеров Золотого кольца России.

Глава региона отметил, что уже в два раза вырос поток туристов в регион за прошедший год. Огромная роль в восстановлении памятников и строительстве большого количества привлекательных для туристов объектов культуры принадлежит спикеру Вячеславу Володину. Радаев отметил его в числе великих уроженцев региона, которые прославляют Саратовскую область.

Губернатор также зачитал поздравление саратовцам от Володина к 85-летию региона.

- Саратовская область встала на инновационные рельсы, по которым можно двигаться только в скоростном режиме, - заявил глава региона.

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