В Саратовской области стало больше штрафов и меньше ДТП

В Саратовской области стало больше штрафов и зарегистрированных нарушений, а ДТП – меньше. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства области Александр Соловьев.

Число сократилось на 9,8 процентов. Погибших в них стало меньше на 11,1 процентов, а пострадавших – на 9,2 процента.

Вместе с тем в регионе выявлено больше двух миллионов нарушений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 15 процентов. Нарушители получили штрафы на сумму 1,1 миллиарда рублей.

Специалисты полагают, что значительный вклад в работу внесли дорожные камеры. Сейчас в регионе работают 222 комплекса фотовидеофиксации. В этом году закуплено и подключено 50 штук.

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