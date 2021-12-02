Триумфальную арку в Саратове возродят с одной ногой шире другой

Роман Бусаргин на совещании по поводу Триумфальной арки

Триумфальную арку в Саратове специально построят с ошибкой, о неожиданной «изюминке» исторического памятника рассказал Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

- В разные времена ворота имели внутреннюю арку разной формы, в итоге решено было остановиться на трехцентровой. Также выяснилось, что одна нога ворот была шире другой на 12 сантиметров. Почему так получилось – неизвестно, но эту «изюминку» решено сохранить при реставрации. На «ноги» арки вернутся металлические орлы, - рассказал Роман Бусаргин по итогам совещания.

Разработкой проекта занимается ГУПП «Саратовгражданпроект» при участии членов Градозащитного совета при облдуме и других экспертов. Работы ведутся за счет поддержки меценатов.

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