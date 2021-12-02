В Саратове стартовал уникальный проект «Ты не один»

Глава фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова и министр внутренней политики Наталья Трошина

Сегодня, 1 декабря, в пресс-центре КП-Саратов прошла презентация нового проекта «Ты не один». Фонд «Неравнодушные сердца», который ранее стал победителем областного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, запускает уникальную программу по поддержке и социализации детей-сирот. Это начинание поддержали власти региона, в том числе министерство внутренней политик.

Как рассказала министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, проект очень интересный и нужный. Его высоко оценили эксперты. Проект объединяет большое количество людей. Политики, общественники, эксперты в области образования объединились, чтобы поддержать детей-сирот и поспособствовать их социализации. Детям, а также другим лицам, попавшим в трудное положение, оказывается большая поддержка: эксперты проекта готовы предоставить как юридическую, так и психологическую помощь.

Следить за ходом проекта можно на официальном портале саратов.мояроссия.рф, а также на странице министерства внутренней политики и общественных отношений области на сайте Правительства Саратовской области и в наших социальных сетях.

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