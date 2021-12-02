Вячеслав Володин и Валерий Радаев обсудили новую инфраструктуру Саратовской области

Сегодня, 1 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в совещании с Вячеславом Володиным. В нем также участвовал глава Саратова Михаил Исаев.

Обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта по строительству Южного обхода Саратова и нового моста через Волгу.

Также рассматривалась тема передачи региональных дорог на федеральный уровень, в том числе речь идет о Южном и Северном подходе к аэропорту «Гагарин». Обсуждалось также строительство автодороги «Меридиан», которая должна соединить Западную Европу и Китай. Она проходит в том числе через Саратовскую область.

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