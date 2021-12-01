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Общество1 декабря 2021 12:28

В Саратове за поддельную справку о вакцинации от коронавируса осужден врач

Нарушитель получил полгода исправительных работ
Наталия Калинина
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В Саратове за поддельную справку о вакцинации от коронавируса осужден врач, его приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в пользу государства.

Сам инцидент произошел 1 июля 2021 года. За три тысячи рублей врач саратовской поликлиники №2 Денис Власов помог жителю Московской области получить поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавируса.

Решение вынес Мировой судья второго участка Волжского района Саратова. Дело рассматривалось особым порядком, обвиняемый вину признал.

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