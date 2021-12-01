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Общество1 декабря 2021 9:14

В Заводском районе Саратова ради новой дороги срубят 150 деревьев

Вырубки пройдут по всему городу
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 1 декабря, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта саратовской мэрии направил в зеленую комиссию городской администрации запрос на снос 147 деревьев в Заводском районе.

Из-за ремонта дороги спилят деревья на Огородной (от 2-й Нагорной до Карьерной). Также вырубят четыре ели у нового здания театра оперы и балета на проспекте 50 Лет Октября.

Помимо прочего, разнообразные управляющие компании и районные администрации запросили разрешения на вырубку деревьев во Фрунзенском, Заводском, Ленинском и Волжском районах города. С полным списком можно ознакомиться ниже.

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