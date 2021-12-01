В Саратове пропала высокая 15-летняя девочка

Ориентировку поисковики разместили в сети

Вчера, 30 ноября, волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже 15-летней девочки.

Афонина Кира Юрьевна ушла из дома 27 ноября. Поисковики сообщили её приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения девушка была одета в бордовую куртку, серую толстовку, голубые джинсы и белые кроссовки.

Если Вы где-то видели Киру, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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