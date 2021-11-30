В Саратовской области слегка снизилась заболеваемость коронавирусом

Ольга Кожанова

В Саратовской области «наметилась робкая тенденция» на снижение заболеваемости коронавирусом. Сегодня, 30 ноября, об этом на очередном координационном совете по коронавирусу сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Также глава ведомства отметила, что немного сократился процент пожилых зараженных. Все больше людей переносят коронавирус в легкой форме.

Вместе с тем Ольга Кожанова отметила, что снижается количество проводимых ПЦР-тестов.

- Вместе с тем сохраняется высокий уровень заболеваемости, поэтому нельзя допустить новый виток роста инфекции. Мы проработали новый алгоритм проведения тестирования, чтобы не допустить новой угрозы, - заявила глава Роспотребнадзора.

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