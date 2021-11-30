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Звезды30 ноября 2021 12:51

В Саратовской области утверждены еще четыре охранные зоны памятников культуры

Два исторических здания находятся в Саратове, а два в Энгельсе
Наталия Калинина
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Историческое здание взято под охрану

Историческое здание взято под охрану

В Саратовской области утверждены еще четыре охранные зоны памятников культуры, об этом в своем телеграм-канале пишет Роман Бусаргин.

Охранные зоны закреплены вокруг двух исторических зданий в Саратове. Это дом, где в 1912-1913 годах жили революционеры Т.М. Елизаров и А.И. Ульянова, а также маслобойный завод и мельница Скворцова, построенные в 1896 году. В Энгельсе под охрану взяли жилой дом 1930 года и особняк XIX века.

Всего за 2021 год по поводу сохранения исторического наследия было проведено 162 проверки, выдано 43 предписания и 13 предостережений, также было подано 12 исков на недобросовестных собственников.

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