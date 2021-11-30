От коронавируса умерли 26 саратовцев старше 40 лет

В Саратовской области от коронавируса погибли еще 26 человек. Сегодня, 30 ноября, информацию обновили на портале СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались 14 женщин и 12 мужчин в возрасте от 40 до 86 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 4 610 саратовцев.

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