На набережной Саратова поставят колесо обозрения и новый отель

На набережной Саратова планируется создать колесо обозрения, а также построить новый отель. Об этом сегодня, 30 ноября, рассказали на заседании совета по инвестициям и экспортной деятельности в правительстве области.

Продление Новой набережной должно продолжиться. На месте заброшенного комбикормового завода планируют создать культурно-развлекательный и общественный центры «Триумфальный». Главными достопримечательностями в этом районе станут отреставрированная мельница Рейнеке и новое колесо обозрения. Рядом должен появиться отель Hilton, а также парковки, кафе, прогулочные зоны и офисные здания.

- В проект планируется вложить 4,75 миллиарда рублей инвестиций. Сейчас старый элеватор уже демонтируют, чтобы освободить место. В следующем году разборка здания продолжится, - пояснил глава Саратова Михаил Исаев. Весь проект рассчитан на четыре гола.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.