Житель Саратова решил защитить друга детства от кражи и обокрал его сам. Такой удивительной историей поделились сегодня, 30 ноября, сотрудники ГУ МВД РФ по региону.

В полицию обратился 48-летний мужчина из Кировского района. Он пригласил друга детства выпить, а после его ухода недосчитался сотового телефона, наушников и семи тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 16 300 рублей. Правоохранители возбудили дело о краже.

Вскоре был задержан 42-летний подозреваемый. Мужчина пояснил, что увидел на столе у хозяина комнаты телефон и наушники и побоялся, что их украдут, поэтому решил взять вещи «на сохранение». Деньги же из кармана куртки друга он взял, потому что нигде не работает. Сейчас задержанный отправлен под подписку о невыезде.

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