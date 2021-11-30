На Саратов надвигается сильный ветер и дождь

Погода в Саратове окончательно испортится

Завтра, 1 декабря, в Саратове будет сильный ветер, об этом горожан предупредили в Саратовском Гидрометцентре.

В первый день зимы в Саратове ожидаются сильные осадки, туман, на дорогах будет гололедица.

Город также накроет сильный ветер, порывы которого достигнут скорости в 15-18 м/с.

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