На Саратов надвигается сильный ветер и дождь

Погода в Саратове окончательно испортится
Завтра, 1 декабря, в Саратове будет сильный ветер, об этом горожан предупредили в Саратовском Гидрометцентре.
В первый день зимы в Саратове ожидаются сильные осадки, туман, на дорогах будет гололедица.
Город также накроет сильный ветер, порывы которого достигнут скорости в 15-18 м/с.
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