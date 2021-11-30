В Саратовской области три детсада и 65 классов школ закрыты из-за коронавируса

В Саратовской области на 30 ноября по причине заболеваемости коронавирусом закрыт детсад №20 в Вольском районе, школа в селе Новые Выселки, а еще 10 групп в восьми детсадах и 65 классов в 45 школах.

Из-за гриппа и ОРВИ - два детских садика и семь школ в Алгае, две школы в Балаковском и одна в Красноармейском районе.

Частично закрыты 14 групп в восьми детсадах - три в Алгае, по две в Марксовском и Красноармейском, одна в Петровском, а также 9 классов в 23 школах - семь в Балаковском, по три в Красноармейском, Марксовском, по две в Балашовском и Базарно-Карабулакском, Петровском, по одному в Екатериновском, Калининском, Краснопартизанском, Ровенском районах.

Ушли на дистанционку учашиеся четырех вузов области.

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