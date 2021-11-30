В Саратовской области заболеваемость коронавирусом снижается

Сегодня, 30 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 590 новых случаев коронавируса, что меньше, чем в предыдущие дни. Всего COVID-19 заразились 120 313 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 103 268 человек, за сутки — 540.

На стационарном лечении остаются 2 789 человек, амбулаторном — 9 955.

В Саратове прибавилось 332 новых случаев, в Энгельсском районе — 69, в Балаковском заразился еще 31 человек, в Балашовском — 24, в Вольском обнаружено 17 новых пациентов, в Петровском — 10, в Красноармейском подтверждено еще девять случаев.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 27;

- 7-14 лет – 32;

- 15-19 лет – 21;

- 20-29 лет – 63;

- 30-39 лет – 86;

- 40-49 лет – 87;

- 50-59 лет – 98;

- старше 60 – 176.

С пневмонией поступили 103 человека, с признаками простуды — 486, с бессимптомным течением есть один пациент.

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