National Geographic сняли фильм про Саратов

National Geographic Russia сняли короткометражку «SARATOV HEART OF THE VOLGA». Об этом вчера, 29 ноября, сообщили в мэрии, уточнив, что фильм размещен в соцсетях NG.

- С этого ролика начнется серия видео, посвященных городам нашей страны. Ранее подобного видеопроекта не реализовывалось на данной площадке, - цитируют в сообщении главу администрации Михаила Исаева.

Фильм длится 3,5 минуты. На кадрах запечатлены основные достопримечательности Саратова, в том числе Консерватория имени Собинова, набережная, комплекс «Журавли», музей «Россия – моя история» и другие.

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